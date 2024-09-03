Депутат Гаврилов: около многоэтажного дома можно разбить полноценный огород

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Около многоэтажного дома можно разбить полноценный огород. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Депутат подчеркнул, что для этого необходимо учесть ряд моментов. По его словам, в имущество многоквартирного дома входит земельный участок, но он является общей собственностью.

"Если вы хотите просто посадить цветы и небольшие кустики у себя под окном, то это нормально. А вот если вам хочется сделать огород под окнами, то прежде всего нужно убедиться в том, что ваш участок стоит на кадастровом учете", – пояснил Гаврилов, добавив, что следом надо проверить разрешенный вид использования земли.

Депутат отметил, что для организации огорода должна быть категория "для ведения личного подсобного хозяйства". При соблюдении всех этих условий "огороднику" нужно будет провести общее собрание собственников, добавил Гаврилов.

"Только после положительного решения собрания можно обустраивать свой огород на постоянной основе", – заключили в ГД.

Между тем дачникам рассказали о штрафах за сорняки на участках. Член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко пояснил, что за заросший сорняками участок дачникам может грозить штраф от 300 рублей до 5 тысяч рублей. Зависеть он будет от вида растений.

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