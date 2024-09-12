Глава Росреестра Скуфинский предупредил о вероятности изъятии дачного участка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дачный участок могут изъять, если человек за больше чем три года не освоил его. Об этом заявил глава Росреестра Олег Скуфинский.

"Если человек приобрел участок или, например, получил его по наследству, бывает, что участок заболочен, зарос растительностью. Человеку нужно время для проектирования дома, чтобы подвести соответствующие коммуникации", – цитирует его РБК.

Сначала органы выдадут собственнику предупреждение с требованием устранить нарушение, а если через полгода ничего не поменяется, то Росреестр за месяц может начать судебный процесс.

"Наша основная задача – стимулировать людей использовать участок по целевому назначению и вовлекать землю в оборот", – подчеркнул он.

Согласно принятому ранее документу, неиспользуемым участком могут посчитать те земли, где складируется хлам, есть множество сорняков, разрушенные строения или отсутствует фундамент строений. В перечень мероприятий по освоению земли, в свою очередь, входят прополка, вывоз мусора, осушение или полив участка.

Между тем за заросший сорняками участок дачникам дополнительно может грозить штраф от 300 рублей до 5 тысяч рублей, предупреждали ранее эксперты. Сам штраф будет зависеть от вида растений. Кроме того, за наркотические и психотропные сорняки владельцам участка может грозить штраф до 15 тысяч рублей или арест до 15 суток.

