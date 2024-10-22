Депутат Чаплин: на даче до начала снегопадов нужно починить крышу

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К первым снегопадам на даче нужно успеть починить крышу и очистить водосток, рассказал в беседе с News.ru депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По словам парламентария, даже маленькая трещина может стать причиной протекания и обрушения под мокрым снегом. Кроме того, напомнил Чаплин, окна и двери рекомендуется закрыть специальными ставнями или закрепить пленку для теплоизоляции, а садовые инструменты – очистить и убрать в защищенное от влаги место.

Как отметил депутат, также в саду нужно убрать сухие ветви и обрезать лишние побеги. Слой перегноя или соломы станет для почвы дополнительным питанием и утеплителем.

"Розы и другие теплолюбивые растения хорошо укрыть лапником или геотекстилем. Не забудьте о водоснабжении. Осушите все емкости для воды, отключите и слейте воду из летнего водопровода, чтобы избежать разрыва труб", – добавил Чаплин.

Кроме того, перед наступлением холодов дачный участок следует обработать от грызунов. Парламентарий рекомендовал просушить систему полива, опустошить все емкости, проверить состояние забора, замков и решеток, а также увезти ценные вещи.

Он также напомнил о важности оплаты членских взносов в СНТ, чтобы избежать проблем с коммуникациями. Это предотвратит отключения света на территории, а также исключение дачника из товарищества.