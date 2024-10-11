Мособлпожспас: во время хранения урожая в дачном погребе могут образоваться опасные газы

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Во время хранения урожая в дачных погребах есть риск образования опасных для жизни газов. Они могут появиться из-за отсутствия вентиляции или проникновения из почвы при разложении органических веществ без доступа воздуха, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Мособлпожспас".

Перед спуском в погреб необходимо заранее открыть его, чтобы помещение хорошо проветрилось. Также нужно убедиться, что в погребе нет углекислого газа или метана. Не следует включать светильники и зажигать свечи.

После проветривания нужно поставить в ведро зажженную свечу и на веревке спустить в подвал. Если пламя коптит или свеча погасла, это означает, что в погребе нет кислорода и его необходимо дополнительно проветрить, посоветовали в ведомстве.

Сотрудники также рекомендуют использовать подручные средства, чтобы активно перемешивать воздух в погребе. Эти действия необходимы для того, чтобы газ рассеялся, и его место занял воздух.

"Если после проверки пламя свечи ровное и голубоватого оттенка, то можно спускаться в подвал, но при этом желательно, чтобы наверху находился помощник, который в случае беды вызовет спасателей", – подытожил замначальника территориального управления № 13 ГКУ "Мособлпожспас" Дмитрий Чебочкин.

Между тем депутат ГД Дмитрий Чаплин рассказал, что перед наступлением холодов дачный участок следует обработать от грызунов, а также проверить крышу на наличие повреждений и привести ее в идеальное состояние.

Также необходимо проверить коммуникации на наличие следов деятельности грызунов. Стройматериалы, инструменты и мангалы следует убирать в сухое и темное место, чтобы морозы и таяния не испортили их.