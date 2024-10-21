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Россияне станут платить налог на бани и сараи после "дачной амнистии", заявили эксперты в беседе с РИА Новости.

"Ставка налога варьируется от 0,1 до 0,3% от стоимости постройки в год. Чем выше кадастровая стоимость строения, тем больше налоговых обязательств ляжет на собственника", – рассказала представитель одной из фирм по продаже недвижимости Татьяна Максимова.

Однако гражданин освобождается от сбора, если этот объект на дачном участке единственный и имеет площадь менее 50 "квадратов". По словам эксперта, регистрация постройки поможет ее застраховать, передавать по наследству или по праву собственности, а также в некоторых случаях позволит получить компенсацию при стихийных бедствиях.

"Еще это те случаи, когда объект изымают для стройки дорог и прочих госнужд", – добавила юрист Ассия Дмитриева.

Однако некапитальные сооружения, вроде теплиц, навесов, беседок, сараев с легкими конструкциями, не подлежат регистрации, добавили эксперты.

Законопроект, распространяющий амнистию на хозпостройки, был принят Госдумой в окончательном чтении в октябре. Согласно поправкам, положения не применяются к объектам недвижимости, которые в судебном порядке признаны самовольными постройками под снос.

Сама же амнистия, по замыслу авторов закона, позволит гражданам сэкономить время и деньги на регистрации объектов.

