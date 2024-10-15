Госдума приняла закон о "дачной амнистии" для бань и сараев

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Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, предлагающий распространить "дачную амнистию" на хозяйственные постройки.

Согласно поправкам, положения не применяются к объектам недвижимости, которые в судебном порядке признаны самовольными постройками под снос. В случае если расположенные на таких земельных участках хозпостройки представляют собой некапитальные строения, они принадлежат на праве собственности гражданам, которые являются правообладателями участков.

Проект внесли в ГД в феврале этого года. Авторами инициативы стали депутаты-единороссы Виктор Пинский, Ирина Белых, Павел Крашенинников, Ирина Панькина, Даниил Бессарабов, а также сенаторы Андрей Клишас и Андрей Турчак.

Как, в свою очередь, отмечал Турчак, оформление бань, сараев, летних кухонь, теплиц и других построек на участке требует немало времени и денег. При этом невозможно сделать это без выполнения кадастровых работ, подготовки декларации об объекте и государственной регистрации прав.