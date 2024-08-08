Депутат Гаврилов: мобильная баня-бочка может минимизировать налоговую нагрузку

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Дачники могут снизить свою налоговую нагрузку, установив на участке мобильную баню-бочку, порекомендовал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости.

Депутат пояснил, что собственник земельного участка обязан платить налог на имущество физических лиц за баню, сарай, туалет или иное аналогичное сооружение, если постройка имеет признаки капитального строения, то есть наличие фундамента. Кроме того, сооружение также должно быть зарегистрировано в Росреестре.

В свою очередь, мобильную баню-бочку можно легко перемещать за счет того, что она не имеет фундамента, отметил Гаврилов.

Помимо этого, налогом облагается строение, площадь которого превышает 50 квадратных метров, а также, если на участке уже имеется другая хозяйственная постройка, попадающая под налог статьей "Налоговые льготы" соответствующего кодекса.

При этом, согласно статье "Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога в отношении отдельных объектов недвижимого имущества" того же кодекса, налоговая ставка может увеличится, если хозяйственная постройка используется в предпринимательских целях, например, для оказания услуг или сдачи в аренду, уточнил депутат.

Поэтому, чтобы минимизировать налоговую нагрузку, лучше отдать предпочтение некапитальным конструкциям. Помимо бани-бочки на даче, также можно установить на временное основание сарай или хозяйственную постройку либо сделать их разборными, посоветовал Гаврилов.

"Однако важно помнить, что такие решения должны соответствовать всем нормам безопасности и не нарушать правила землепользования и застройки, действующие в вашем регионе", – заключил он.

Ранее россиян предупредили о возможных изменениях в правилах перевода сельскохозяйственных земель под застройку. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области может увеличить размер платежа за смену вида разрешенного использования (ВРИ) участков, на которых в дальнейшем планируется построить объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и дачи.

Кроме того, правительство предлагает установить минимальный размер земли, которая может быть передана под сельское хозяйство. Предполагается, что такое решение позволит исключить их дробление с перепродажей под дачи.

