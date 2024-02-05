В ГД внесли проект о "дачной амнистии" для бань и сараев

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Группа думских депутатов и сенаторов выступила с инициативой распространить "дачную амнистию" на хозяйственные постройки, расположенные на участках, и дома на несколько семей, которые были построены до 1998 года. Об этом первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил в своем телеграм-канале.

По его информации, законопроект внесли в нижнюю палату парламента. Авторами инициативы являются депутаты-единороссы Виктор Пинский, Ирина Белых, Павел Крашенинников, Ирина Панькина, Даниил Бессарабов, а также сенаторы Андрей Клишас и Турчак.

Турчак подчеркнул, что на данный момент оформление бань, сараев, летних кухонь, погребов, колодцев, теплиц, иных построек на участке требует немало времени и денег. Невозможно сделать это без выполнения кадастровых работ, подготовки декларации об объекте и государственной регистрации прав, заметил вице-спикер.

В пояснительной записке уточняется, что необходимо учесть, что технический, государственный учет объектов недвижимости, в том числе осуществленный до дня вступления в силу ФЗ от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости", признается юридически действительным. Такие объекты считаются ранее учтенными объектами недвижимого имущества, добавляется в документе.

Согласно инструкции о проведении учета жилищного фонда 1998 года, единицей технической инвентаризации считались жилой дом (дома) и обслуживающие его (их) постройки, которые находились на обособленном земельном участке.

Сенатор объяснил, что законопроектом предлагается признать хозпостройки ранее учтенными, если до 1 января 2013 года они стояли на государственном или техническом учете в составе домовладения. Отмечается, что в подобном случае для регистрации будет достаточно старого техпаспорта.

В записке говорится, что в 62 регионах находится свыше 66 тысяч двухквартирных жилых домов блокированной застройки, возведенных с 1850 по 1999 год. В настоящий момент их можно оформить только через суд, потому что подобная застройка не подпадает под "дачную амнистию". Предлагается сделать исключение для домов, где блокированная застройка в одном ряду не превышает двух домов, и разрешить их упрощенную регистрацию по "дачной амнистии".

В ноябре прошлого года фракция "Единая Россия" внесла в нижнюю палату парламента инициативу, предлагающую продлить "дачную амнистию" в отношении принадлежащих СНТ построек, которые были возведены до 2004 года, до 1 марта 2031 года.

Документ о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года был принят в России в декабре 2021 года. Изначально он должен был вступить в силу осенью 2022 года. В июне 2022-го Владимир Путин подписал закон о переносе срока вступления в силу закона с 1 сентября на 1 июля.

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