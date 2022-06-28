Путин ускорил срок вступления в силу "дачной амнистии"

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Владимир Путин подписал закон о переносе срока вступления в силу закона о продлении дачной амнистии с 1 сентября на 1 июля текущего года. Об этом сообщает "Газета.ру".

Документ о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2031 года был принят в России в декабре прошлого года. Изначально он должен был вступить в силу ближайшей осенью.

Согласно закону упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки, жилые и садовые дома посредством предоставления лишь технического плана и правоустанавливающего документа будет действовать еще пять лет.

Кроме того, документ признает правом собственности пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком, а также предусматривает предоставление права собственности людям, которые проживают в доме, построенном до мая 1998 года на земельном участке, права на который у них формально нет.

Также вводится необходимость личного присутствия у нотариуса владельца прав на участок при совершении сделок по отчуждению имущества в случае, если правообладатель сделал соответствующую пометку в ЕГРН. При этом распоряжаться участками граждане смогут, имея на руках только документы на землю старого образца.

"Дачная амнистия" тем не менее не распространяется на участки, расположенные на особо охраняемых территориях.

