В России вступил в силу закон о "гаражной амнистии"

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В России с 1 сентября вступает в силу закон об упрощенном порядке регистрации гаражей и земли под ними.

Согласно документу, граждане смогут по одному заявлению оформить права на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года.

Помимо этого, россияне освобождаются от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объекта. Он будет проводиться органом местного самоуправления.

Закон о "гаражной амнистии" Госдума приняла в конце марта текущего года. Владимир Путин подписал документ 5 апреля.

Ожидается, что "гаражная амнистия" затронет более чем 3,5 миллиона россиян.