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Владимир Путин подписал закон о "гаражной амнистии". Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Согласно закону, граждане смогут по одному заявлению оформить права на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года.

Перечень документов, которые потребуются для приобретения участков, определяется. Также уточняется, что от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объекта граждане освобождаются. Он будет проводиться органом местного самоуправления.

"Сегодня многие люди пользуются гаражами на птичьих правах, так как они не оформлены. Распорядиться имуществом по своему усмотрению граждане не могут. Мы устраняем этот правовой пробел", – отметил председатель ГД Вячеслав Володин.

Ранее Владимир Путин подписал закон о сроках обращения работника в суд с требованием компенсации морального вреда в случае нарушения трудовых прав.