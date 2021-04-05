Путин подписал закон о праве президента РФ претендовать еще на два срока

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Владимир Путин подписал закон, который в том числе дает ему право вновь баллотироваться на пост главы государства. Ознакомиться с документом можно на официальном интернет-портале правовой информации.

Ряд положений закона разработан во исполнение поправок к Конституции. В частности, закон устанавливает, что ограничение числа сроков, в течение которых один и тот же человек может занимать пост главы государства, применяется к действующему российскому лидеру без учета его прежних президентских сроков. Эта норма позволит нынешнему президенту занимать эту должность еще два срока.

Документ устанавливает, что главой государства может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет. Он должен постоянно проживать в стране не менее 25 лет, а также не должен иметь ни сейчас, ни до этого гражданства другого государства, вида на жительство там или иного подобного документа.

Эта норма не касается россиян, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом.

Ранее закон о праве президента вновь баллотироваться на пост главы государства приняли в Госдуме. Документ внесли на рассмотрение депутаты нижней палаты парламента Павел Крашенинников, Ольга Савастьянова и член Совфеда Андрей Клишас.