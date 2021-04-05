Путин подписал закон об упрощении компенсации морального вреда работникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал закон о сроках обращения работника в суд с требованием компенсации морального вреда в случае нарушения трудовых прав. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Уточняется, что изменения коснулись статей 391 и 392 Трудового кодекса РФ. В соответствии с законом сотрудник имеет право требовать компенсацию морального вреда через суд одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав, кроме того, в течение трех месяцев после вступления в законную силу судебного решения, которое частично или полностью восстанавливает эти права.

Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения не может служить основанием для возбуждения дела о сбыте наркотиков.