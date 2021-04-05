Путин подписал закон о госзащите борцов с террором и росгвардейцев

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин подписал закон о включении в перечень лиц, которые подлежат государственной защите, госслужащих Вооруженных сил России, участвовавших в борьбе с терроризмом, а также госслужащих органов внешней разведки – участников спецопераций и сотрудников Росгвардии. Соответствующий документ разместили на портале правовой информации.

Уточняется, что изменения внесут в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов". Соответствующий документ расширяет список лиц, которые подлежат госзащите согласно указанному федеральному закону: к ним будут относиться федеральные государственные гражданские служащие ВС РФ, которые участвовали в борьбе с терроризмом, федеральные государственные гражданские служащие органов внешней разведки РФ.

Кроме того, известно, что госзащите подлежат и сотрудники войск национальной гвардии России, которые принимают участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину проанализировать цены на продукты на Дальнем Востоке и принять меры, чтобы сократить разрыв со среднероссийским уровнем.