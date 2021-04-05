Путин поручил проанализировать цены на продукты на Дальнем Востоке

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Владимир Путин поручил кабмину проанализировать цены на продукты на Дальнем Востоке и принять меры, чтобы сократить разрыв со среднероссийским уровнем. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованном на сайте Кремля.
"С учетом ранее данных поручений провести анализ уровня и динамики цен на основные виды сельскохозяйственной продукции и продовольственные товары в субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", – уточняется в документе.
Ранее Михаил Мишустин поддержал идею предоставления второго "дальневосточного гектара" для граждан, которые уже успешно освоили первый, а также дал поручение профильным ведомствам подготовить предложения по данному вопросу.
Программа "Дальневосточный гектар" дает российским гражданам право на бесплатное получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке с обязательным условием его освоения в течение пяти лет.
По словам бывшего министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, в программу "Дальневосточный гектар" россияне чаще всего вступают ради постройки дома на бесплатном участке.
"Специальный репортаж": "Дальневосточный гектар"
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