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27 ноября, 11:45

Общество

В ГД внесли проект о продлении дачной амнистии для общих построек СНТ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Фракция "Единая Россия" внесла в нижнюю палату парламента инициативу, предлагающую продлить дачную амнистию в отношении принадлежащих СНТ построек, которые были возведены до 2004 года. Это следует из базы данных ГД.

Срок предлагается продлить до 1 марта 2031 года.

Как уточнил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем телеграм-канале, в настоящее время такие постройки можно поставить на кадастровый учет и провести государственную регистрацию прав в упрощенном порядке. Для этого необходимы только правоустанавливающий документ и декларация, составленная председателем товарищества.

"Если такой порядок отменить, то зарегистрировать эти постройки можно будет только через суд. Поскольку на них зачастую отсутствуют необходимые разрешения, как того требует градостроительное законодательство", – отметил парламентарий.

Документ о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года был принят в России в декабре 2021 года. Изначально он должен был вступить в силу осенью 2022-го.

Согласно проекту, упрощенный порядок оформления прав россиян на земельные участки, жилые и садовые дома посредством предоставления лишь технического плана и правоустанавливающего документа будет действовать еще пять лет.

В июне 2022-го Владимир Путин подписал закон о переносе срока вступления в силу закона о продлении дачной амнистии.

"Дачную амнистию" продлили до 2031 года

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