Спасатели вытащили тонущую овчарку из Москвы-реки

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Спасатели помогли собаке, которая тонула в Москве-реке. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Инцидент произошел в районе поселка Речник. Свидетели происшествия заметили, что животное тонет, и уведомили об этом спасателей.

Когда специалисты приехали на место, то увидели в 100 метрах от берега в ледяной полынье тонущую овчарку. Собаку вытащили из воды на борт аэролодки и доставили на поисково-спасательную станцию.

Спасатели обогрели животное и передали его представителю фонда любителей животных.

В комплексе городского хозяйства Москвы напомнили, что из-за резких перепадов температуры лед на реках и водоемах становится хрупким, поэтому граждан попросили быть внимательнее и следить за домашними питомцами во время прогулок.

Ранее московские спасатели вытащили собаку, упавшую в воду в Кожуховском затоне. Животное, с которым по набережной прогуливалась женщина, выбежало на акваторию затона, затянутую ряской, думая, что перед ним трава. В паре метров от берега спасатели подхватили собаку и вынесли на берег. Питомец не пострадал.

