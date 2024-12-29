В Москве спасли почти утонувшего под льдом реки ребенка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Работники МЧС оказали помощь 9-летнему мальчику, который провалился под лед и почти утонул на реке Смородинке в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Как сообщил источник, сотрудники ведомства вовремя приехали на место и спасли ребенка. В ближайшее время его должны передать медикам, которые окажут мальчику необходимую помощь.

Ранее в Саратовской области два автомобиля провалились под лед на реке Волге. В одном из инцидентов вблизи города Маркса пострадавшие смогли сами выбраться на крышу машины, после чего спасатели их эвакуировали на берег.

Аналогичный инцидент произошел вблизи районного центра Ровное. О пострадавших не сообщалось. При этом в регионе действует запрет на выход и выезд на автомобиле на лед.