16 января, 13:00Культура
"Культура за 100 секунд": выставка Пабло Пикассо проходит в Москве
В Люмьер-Холле на Кропоткинской открылась выставка "Пабло Пикассо. Параграфы". Представлены оригинальные работы художника в технике литографии, среди которых портреты его жены и музы. Стоимость коллекции оценивается в более чем 100 миллионов рублей.
До 20 января в ГЭС-2 проходит зимний фестиваль "Пианиссимо". На сцене выступают музыканты из Италии, Бразилии и Китая.
В московских кинотеатрах идет фильм ужасов "Шаман" – история о старике из Хакасии, который исполняет желания, но разочарован в людях. Фильм больше атмосферный, с минимальным количеством сцен насилия.
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