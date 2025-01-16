"Сити": какие кинопремьеры стоит посмотреть на этой неделе

Команда проекта "Сити" составила подборку новых кинокартин, которые можно посмотреть как в кино, так и дома.

Эротический триллер "Плохая девочка" с пометкой 16+ принес Николь Кидман награду за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале.

Следующий фильм – хоррор из Хакасии "Шаман". Суть фильма можно описать фразой: "Бойтесь своих желаний".

Еще одна новинка – российская мелодрама "Четыре четверти". Это экранизация одноименной книги о чистой и светлой юношеской любви.