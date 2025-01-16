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16 января, 13:45

Культура

"Сити": какие кинопремьеры стоит посмотреть на этой неделе

"Сити": какие кинопремьеры стоит посмотреть на этой неделе

В Москве выбирают художников для нового сезона проекта "Искусство в метро"

"Культура за 100 секунд": выставка Пабло Пикассо проходит в Москве

Музей-усадьбу "Кусково" можно посетить бесплатно 16 января

Москвичей приглашают на новые экскурсии по Киностудии имени М. Горького

"Московская музейная неделя" продлится в столице до 19 января

Директор "Ленкома" заявил, что Александре Захаровой не предлагали уходить из театра

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Команда проекта "Сити" составила подборку новых кинокартин, которые можно посмотреть как в кино, так и дома.

Эротический триллер "Плохая девочка" с пометкой 16+ принес Николь Кидман награду за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале.

Следующий фильм – хоррор из Хакасии "Шаман". Суть фильма можно описать фразой: "Бойтесь своих желаний".

Еще одна новинка – российская мелодрама "Четыре четверти". Это экранизация одноименной книги о чистой и светлой юношеской любви.

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Программа: Сити
культуракиновидеоЕкатерина Ефимцева
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