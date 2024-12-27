"Сити": подборка семейных кинопремьер в Москве

Команда проекта "Сити" составила подборку российских кинопремьер. На третьем месте – приквел популярной франшизы "Последний богатырь" – "Финист – ясный Сокол".

На втором – продолжение популярной новогодней франшизы "Елки 11", в которой снялись Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев и турецкий актер Бурак Озчивит. На вершине рейтинга – фэнтези по мотивам сказки Александра Волкова "Волшебник изумрудного города" с Юрием Колокольниковым, Дмитрием Чеботаревым и Светланой Ходченковой.

Подробнее – в программе "Сити".