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27 декабря, 16:45

Культура

"Сити": подборка семейных кинопремьер в Москве

"Сити": подборка семейных кинопремьер в Москве

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Команда проекта "Сити" составила подборку российских кинопремьер. На третьем месте – приквел популярной франшизы "Последний богатырь" – "Финист – ясный Сокол".

На втором – продолжение популярной новогодней франшизы "Елки 11", в которой снялись Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев и турецкий актер Бурак Озчивит. На вершине рейтинга – фэнтези по мотивам сказки Александра Волкова "Волшебник изумрудного города" с Юрием Колокольниковым, Дмитрием Чеботаревым и Светланой Ходченковой.

Подробнее – в программе "Сити".

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