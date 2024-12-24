Больше 100 ледовых скульптур представят на фестивале в парке Победы

В это воскресенье, 29 декабря, на Поклонной горе стартует новогодний фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи". Гости увидят более 100 ледовых скульптур, включая образы популярных инженерных профессий и интерактивные композиции.

Организатор фестиваля Александр Ковтунец отметил, что технологии позволяют сохранять лед даже при плюсовой температуре. Также для посетителей откроется песочный павильон, где можно согреться и полюбоваться шедеврами из песка.

Фестиваль подарит развлечения на любой вкус: танцевальную шоу-программу, ледяные горки с Кремля и яркую атмосферу. Посетить "Ледовую Москву" можно до 12 января.