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24 декабря, 08:00

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Больше 100 ледовых скульптур представят на фестивале в парке Победы

Больше 100 ледовых скульптур представят на фестивале в парке Победы

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В это воскресенье, 29 декабря, на Поклонной горе стартует новогодний фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи". Гости увидят более 100 ледовых скульптур, включая образы популярных инженерных профессий и интерактивные композиции.

Организатор фестиваля Александр Ковтунец отметил, что технологии позволяют сохранять лед даже при плюсовой температуре. Также для посетителей откроется песочный павильон, где можно согреться и полюбоваться шедеврами из песка.

Фестиваль подарит развлечения на любой вкус: танцевальную шоу-программу, ледяные горки с Кремля и яркую атмосферу. Посетить "Ледовую Москву" можно до 12 января.

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