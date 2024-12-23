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23 декабря, 20:00

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Новости часа: москвичам показали 16 дизайнерских елей

Новости часа: москвичам показали 16 дизайнерских елей

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 16 дизайнерских елей представлено на выставке в рамках проекта "Зима в Москве", сообщили организаторы.

Спрос на доставку сладких новогодних подарков в Москве вырос в декабре более чем вдвое, рассказали в пресс-службе сервисов доставки.

Навигацию с маршрутами до усадьбы Деда Мороза разместили на станциях метро "Кузьминки" и "Выхино", заявили в Дептрансе.

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Сюжет: Зима в Москве
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