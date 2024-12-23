23 декабря, 15:30Общество
"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 24 декабря
В программе "Атмосфера" ведущая Полина Поленович рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.
В столичном регионе во вторник, 24 декабря, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем составит 0 градусов, а ночью – минус 3 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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