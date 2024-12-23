"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 24 декабря

В программе "Атмосфера" ведущая Полина Поленович рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

В столичном регионе во вторник, 24 декабря, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем составит 0 градусов, а ночью – минус 3 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.