Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 15:30

Общество

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 24 декабря

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 24 декабря

В Гидрометцентре дали прогноз погоды на Новый год в Москве

Новости часа: столичные разработчики создали 11 фантомов для обучения врачей

Москва 24 запустила рубрику "Плюс-минус Новый год"

Тренд на изменение цвета глаз с помощью лазера появился в Сети

Новости часа: началась подготовка к возведению станции "Строгино" графитовой линии

"Доктор 24": терапевт рассказала, как поддержать организм во время перелета

Москвичам предложили проголосовать за цвет 2025 года

"Атмосфера": минус 3 градуса ожидается в Москве вечером 23 декабря

Сергей Собянин возложил венок к монументу Победы в Минске

В программе "Атмосфера" ведущая Полина Поленович рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

В столичном регионе во вторник, 24 декабря, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем составит 0 градусов, а ночью – минус 3 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Атмосфера
обществопогодавидеоДарья Ермакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика