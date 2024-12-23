Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 11:00

Город

Московские ученые разработали 11 фантомов для обучения врачей и настройки оборудования

Московские ученые разработали 11 фантомов для обучения врачей и настройки оборудования

Собянин открыл флагманский центр ГКБ Пирогова с 11 многопрофильными операционными

"Мой район. Новости": флагманский центр в ГКБ имени Пирогова начал принимать пациентов

Собянин рассказал о снижении смертности от инсультов в Москве

"Мой район. Новости": в Москве запущен новый цифровой сервис

Собянин сообщил, что в Москве удалось снизить смертность от инсультов

Строительство новой поликлиники в Коммунарке планируют завершить в 2025 году

Около 3 тыс заявок в день приходит на участие в испытаниях российской вакцины от рака

Новости часа: Собянин открыл новейший флагманский центр ГКБ Пирогова

"Мой район. Новости": Собянин открыл новейший флагманский центр ГКБ Пирогова

В Москве создали 11 уникальных фантомов для медицинского обучения и настройки оборудования. Как рассказала заместитель мэра Анастасия Ракова, эти изделия реалистично имитируют ткани, органы и части тела человека. Они помогают начинающим медикам оттачивать навыки, а опытным специалистам – совершенствовать технику выполнения сложных манипуляций.

Особое внимание уделено диагностике пациентов с имплантами. По словам младшего научного сотрудника Центра диагностики и телемедицины Ольги Паниной, новая разработка позволяет корректировать искажения на МРТ-изображениях, вызванные наличием металлоконструкций. Это значительно упрощает настройку оборудования и делает диагностику безопаснее.

Заместитель директора по научной работе центра Антон Владзимирский отметил, что фантомы позволяют проводить настройку оборудования без участия пациентов, что экономит время и ресурсы.

Самой новой разработкой стал фантом предстательной железы, который уже активно внедряют в систему здравоохранения Москвы и других регионов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородвидеоМария РыбаковаИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика