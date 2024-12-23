Московские ученые разработали 11 фантомов для обучения врачей и настройки оборудования

В Москве создали 11 уникальных фантомов для медицинского обучения и настройки оборудования. Как рассказала заместитель мэра Анастасия Ракова, эти изделия реалистично имитируют ткани, органы и части тела человека. Они помогают начинающим медикам оттачивать навыки, а опытным специалистам – совершенствовать технику выполнения сложных манипуляций.

Особое внимание уделено диагностике пациентов с имплантами. По словам младшего научного сотрудника Центра диагностики и телемедицины Ольги Паниной, новая разработка позволяет корректировать искажения на МРТ-изображениях, вызванные наличием металлоконструкций. Это значительно упрощает настройку оборудования и делает диагностику безопаснее.

Заместитель директора по научной работе центра Антон Владзимирский отметил, что фантомы позволяют проводить настройку оборудования без участия пациентов, что экономит время и ресурсы.

Самой новой разработкой стал фантом предстательной железы, который уже активно внедряют в систему здравоохранения Москвы и других регионов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.