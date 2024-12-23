Москвичей пригласили на мастер-классы по приготовлению новогодних блюд

На фестивалях, которые стали частью проекта "Зима в Москве" жители и гости столицы могут научиться готовить новогодние блюда, а также посмотреть ледовые шоу от знаменитых фигуристов или прокатиться в сказочном поезде. Гостей ждут музыкальные и театральные вечера, мастер-классы, спортивные мероприятия и самый большой новогодний квест.

Что интересного ждет гостей на площадках проекта "Зима в Москве"? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.