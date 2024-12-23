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Новости

23 декабря, 19:30

Город

Москвичей пригласили на мастер-классы по приготовлению новогодних блюд

Москвичей пригласили на мастер-классы по приготовлению новогодних блюд

"Торги Москвы": помещения в центре

Новости часа: Сергей Собянин выступит с отчетом перед Мосгордумой 25 декабря

Козы из Южного Бутова снова замечены на самовыгуле

Москвичи и гости столицы смогут посетить новогодний квест в рамках проекта "Зима в Москве"

Новости часа: поставки стройматериалов между Москвой и Белоруссией выросли почти на 60%

В Москве прошел мастер-класс по созданию ледовых скульптур

Новости часа: торговый оборот Москвы и Белоруссии за два года вырос почти на 30%

Мастер-класс по созданию ледовых скульптур проходит в Москве

На Соборной площади презентовали главную новогоднюю елку страны

На фестивалях, которые стали частью проекта "Зима в Москве" жители и гости столицы могут научиться готовить новогодние блюда, а также посмотреть ледовые шоу от знаменитых фигуристов или прокатиться в сказочном поезде. Гостей ждут музыкальные и театральные вечера, мастер-классы, спортивные мероприятия и самый большой новогодний квест.

Что интересного ждет гостей на площадках проекта "Зима в Москве"? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Зима в Москве
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