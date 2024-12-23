Собянин: торговый оборот Москвы и Белоруссии за два года вырос почти на 30%

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Торговый оборот Москвы и Белоруссии за последние два года вырос почти на 30%. Об этом в телеграм-канале сообщил Сергей Собянин после встречи в Минске с президентом республики Александром Лукашенко.

Мэр столицы пояснил, что за два года поставка строительных материалов увеличилась почти на 60%, туристический оборот – почти наполовину.

"И по другим направлениям – в электронике, машиностроении, медицине, фармацевтике – у нас очень хорошая динамика", – добавил Собянин.

По словам градоначальника, свободная торговля в рамках Союзного государства создает благоприятные условия для кооперации во многих областях. Непростые условия еще больше сплотили и укрепили связи между Россией и Белоруссией, уточнил он.

Столичные власти готовы поделиться с коллегами успешным опытом в создании современных систем цифрового управления в разных сферах, отметил Собянин и выразил уверенность, что в следующем году будет реализовано много масштабных проектов на благо миллионов жителей столиц РФ и Белоруссии.

Между тем торговля между Москвой и Китаем выросла на 7,7%, рассказал ранее столичный мэр. В общем товарообороте между странами доля Москвы превышает 40%. В КНР поставляется московская продукция машино- и приборостроения, медтехника, продукты питания и другие товары.