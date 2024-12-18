Товарооборот Японии и России снизился на 15,9% в ноябре

Фото: depositphotos/ruskpp

Товарооборот России и Японии в ноябре этого года снизился на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 650 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные японского Минфина.

Экспорт в Россию увеличился на 11,3%, тогда как импорт сократился на 22,2%. Главными факторами этого стал рост поставок в РФ легковых авто на 7,3%, а также сокращение закупок российского газа и угля на 26,9 и 56,7% соответственно.

Ранее в МИД РФ заявили, что условием диалога с Японией по поводу мирного договора с РФ является отказ Токио от враждебного курса против Москвы.

Солидарность Японии с Западом мешает обсуждению мирного договора с Россией, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, вопрос мирного соглашения с Токио является "очень и очень сложным процессом".