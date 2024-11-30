МИД РФ назвал условием диалога с Японией отказ Токио от враждебного курса против РФ

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Условием диалога с Японией по поводу мирного договора с РФ является отказ Токио от враждебного курса против Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Ни один договор нельзя заключить без проведения переговоров", – говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Однако РФ исходит из того, что под решением территориальной проблемы должно подразумеваться признание де-факто существующей границы, так как из-за обновленной Конституции РФ ни о каких уступках речи быть не может.

Так Захарова ответила на заявления Японии, что правительство страны сохраняет курс на решение территориального спора и заключение мирного договора.



Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказывал, что обсуждению мирного договора мешает солидарность Японии с Западом. При этом сам вопрос сопряжен с очень и очень сложным процессом.

