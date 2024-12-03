В Японии умер кот Мир, подаренный Путиным губернатору префектуры Акита

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Сибирский кот по кличке Мир, которого Владимир Путин в 2012 году подарил губернатору японской северной префектуры Акита Норихисе Сатакэ, скончался. Об этом ТАСС сообщили в отделе префектуры по связям с общественностью.

В префектуре рассказали, что причиной смерти животного стала болезнь.

Летом 2012 года Сатакэ подарил Путину щенка породы акита-ину по кличке Юмэ (Мечта) в знак признательности за помощь, оказанную российской стороной Японии после стихийных бедствий в марте 2011 года. В ответ президент РФ подарил котенка, которого назвали Мир.

Согласно закону Японии, котенка пришлось закрыть на карантин в особой зоне токийского международного аэропорта Нарита. На протяжении 6 месяцев сотрудники российского посольства постоянно навещали животное, принося ему лакомства и игрушки. После питомец стал жить в доме у губернатора.

За 12 лет жизни Мир стал полноценным членом семьи Сатакэ. В 2020 году губернатор рассказывал, что у питомца отличный аппетит, спокойный характер, он сильный и веселый. Кроме того, как рассказывал Сатакэ, животное хорошо уживалось с шестью другими котами, которые тоже проживали в доме.

"Это особое для меня существо – душа отдыхает, когда я вижу его мордочку", – отмечал губернатор японской северной префектуры Акита.

В мае текущего года на 19-м году жизни умерла собака породы сиба-ину по кличке Кабосу, которая известна по мему Доге. По словам владельца питомца, его собака была самой счастливой в мире.

