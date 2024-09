Скончался хозяин известного по мемам Nonono cat кота Маркиза

Фото: youtube.com/MrDron059

Скончался житель Перми Андрей Дерюженко, который был владельцем кота Маркиза, получившего популярность после видео Nonono cat. Об этом сообщается на странице Дерюженко в социальной сети "ВКонтакте".

"Прощание назначили 4 сентября в 12:20 (10:20 по московскому времени) на Старцева. Спасибо всем, кто поддерживал все это время", – говорится в сообщении от родственников.

Кот Маркиз стал мемом после опубликованного в 2011 году видео, на котором животное мяукает, издавая звуки No, no, no. Ролик стал вирусным как в России, так и за рубежом. Кот прожил 16 лет и скончался в 2018 году. Дерюженко пережил своего питомца на 6 лет.

Ранее на 19-м году жизни умерла собака породы сиба-ину по кличке Кабосу, которая известна по мему Доге. Также на 13-м году жизни скончался другой пес сиба-ину по кличке Болци. В Сети он был известен под именем Чимс.