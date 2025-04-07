РКН: требования к Telegram удалить канал "ВЧК-ОГПУ" направлялись неоднократно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роскомнадзор не раз просил администрацию мессенджера Telegram удалить канал "ВЧК-ОГПУ" (признан СМИ-иноагентом в России), а также некоторые материалы, которые были им опубликованы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

7 апреля "ВЧК-ОГПУ" стал недоступен в Telegram у некоторых пользователей. На данный момент старый адрес телеграм-канала уже занят новым сообществом.

В РКН объяснили, что в телеграм-канале была выявлена информация, которая не соответствует действительности, а также сведения, имеющие экстремистский характер. При этом вопрос о причинах блокировки в ведомстве посоветовали задать администрации Telegram.

"ВЧК-ОГПУ" был внесен в реестр иноагентов в 2024 году. По мнению Минюста РФ, телеграм-канал публиковал недостоверную информацию о действиях российских властей, а также формировал негативный образ Вооруженных сил России и выкладывал у себя материалы других иноагентов.

