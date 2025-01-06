В ООН призвали проверить блокировку аккаунтов российских СМИ в Telegram

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел призвала провести независимую проверку причин блокировки телеграм-каналов российских СМИ в Европе. Об этом она сообщила в разговоре с РИА Новости.

"Мы не в состоянии комментировать, какие организации приняли решение о блокировке конкретного контента", – добавила она.

Однако, по ее мнению, важно, чтобы причины блокировки были прозрачными, вне зависимости от того, было ли это сделано по требованию правительства или частной компании.

Телеграм-канал РИА Новости был заблокирован в Польше, Бельгии, Швейцарии, Греции, Чехии и Италии 28 декабря.

Под блокировку в Европе также попали "Известия", RT, "Российская газета", Первый канал и НТВ. При попытке зайти в телеграм-канал "России 1" в Европе всплывает фраза о том, что ресурс был заблокирован по причине нарушения им местного законодательства.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров пояснил, что это произошло из-за закона о цифровых услугах и санкций ЕС. Однако он отметил, что у российских пользователей остается больше свободы, чем у пользователей в Европе.

