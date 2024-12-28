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Глава комитета Госдумы по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости призвал зеркально ответить на блокировку телеграм-канала агентства в Европе и перекрыть доступ к пропагандистским каналам украинских нацистов.

"Несмотря на то что они чаще всего заполнены нелепицами об очередной "перемоге", определенное информационное давление на наших граждан подобные ресурсы оказывают", – отметил он, добавив, что особый вред наносят подобные ресурсы подросткам, которые не всегда адекватно оценивают ситуацию.

Кроме того, Слуцкий указал на то, что попытки прервать вещание российских каналов в международном пространстве продолжаются уже долгое время. Таким образом, как он утверждает, "заокеанские кукловоды" пытаются удержать европейцев, так как боятся, что они, узнав правду о России, сделают правильные выводы. Однако он считает, что у Запада ничего не получится.

Помимо телеграм-канала РИА Новости, под блокировку в Европе подпали "Известия", RT, "Российская газета", Первый канал и НТВ. При попытке зайти в телеграм-канал "России 1" в Европе всплывает фраза о том, что ресурс был заблокирован по причине нарушения им местного законодательства.

