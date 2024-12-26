Эксперт Гизатуллин допустил появление штрафов за использование VPN в России

Фото: 123RF/sasun1990

В России могут ввести штрафы за использование VPN и других сервисов обхода блокировок, однако это требует доработки законодательной базы. Такое мнение озвучили юристы и IT-эксперты, передает Hi-Tech Mail.

Специалисты допустили возможность усиления мер по ограничению использования VPN. В декабре этого года появился проект приказа, обязывающий операторов связи предоставлять Роскомнадзору информацию о пользователях, которые запускают заблокированные сайты.

IT-эксперт Юрий Гизатуллин уточнил, что у РКН есть технические возможности отслеживать использование VPN, но это требует значительных ресурсов и может вызвать вопросы о конфиденциальности персональных данных. Он считает возможным создать закон о штрафах за VPN и маловероятным реализовать их сбор. На практике границу между законным и незаконным использованием определить почти невозможно, уточнил он и добавил, что многие сервисы VPN используются для обеспечения кибербезопасности, а не обхода блокировок.

Советник практики интеллектуальной собственной одной из юридических компаний Кристина Мкртчян отметила, что такие меры могут быть точечными и связанными с другими правонарушениями, в которых VPN выступает в качестве отягчающего фактора. Она спрогнозировала усиление блокировки VPN-сервисов, а также возможные ограничения со стороны банковских учреждений и платежных платформ.

По мнению экспертов, любые новые ограничения должны учитывать потребности бизнеса и специалистов в защищенных каналах связи, что потребует сбалансированного подхода к регулированию.

Ранее РКН опроверг информацию о сборе информации о пользователях, которые заходят на заблокированные в России сайты. В ведомстве уточнили, что информация о личных устройствах граждан собираться не будет, поскольку она не требуется для противодействия угрозам.

Между тем в России уже заблокировали 197 VPN-сервисов, которые нарушали законодательство.