В Apple заявили, что удаляют приложения VPN-сервисов из App Store из-за российских законов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Из App Store начали удалять приложения VPN-сервисов и некоторых СМИ на фоне требований российского законодательства, пишет RSF со ссылкой на компанию Apple.

"Невыполнение требований закона может привести к тому, что Apple не сможет поддерживать App Store или распространять контент в этой стране. Правительство США поощряет компании поддерживать доступность услуг для российского населения, считая, что наличие этих услуг необходимо для поддержки демократических принципов", – объяснили в корпорации.

Ранее в России заблокировали 197 VPN-сервисов, рассказал директор Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора Сергей Хуторцев.

С 1 марта в России действует запрет на распространение информации, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок для доступа к противоправному контенту. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее уточнял, что использование сервисов VPN не наказуемо, однако Роскомнадзор продолжит бороться с обходом запрещенных сайтов.

