Хинштейн заявил о нецелесообразности наказаний за использование VPN-сервисов

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Введение наказания за использование VPN является нецелесообразной мерой, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

"Наказания за использование VPN-сервисов у нас нет, и вводить его, я считаю, неправильным. Это выбор и ответственность каждого", – отметил депутат.

При этом он напомнил, что с 1 марта в РФ запретили популяризацию сервисов по обходу блокировок, информация об этом внесудебно ограничивается Роскомнадзором.

Ранее РКН запретил публиковать научную, научно-техническую и статистическую информацию о VPN-сервисах для обхода блокировок. Приказ действует с 30 ноября 2024 года по 1 сентября 2029 года. Исключением станет лишь информация для обеспечения защищенного удаленного доступа.