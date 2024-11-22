Хинштейн заявил о нецелесообразности наказаний за использование VPN-сервисов

22 ноября, 11:52Политика
Фото: depositphotos/prykhodov
Введение наказания за использование VPN является нецелесообразной мерой, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
"Наказания за использование VPN-сервисов у нас нет, и вводить его, я считаю, неправильным. Это выбор и ответственность каждого", – отметил депутат.
При этом он напомнил, что с 1 марта в РФ запретили популяризацию сервисов по обходу блокировок, информация об этом внесудебно ограничивается Роскомнадзором.
Ранее РКН запретил публиковать научную, научно-техническую и статистическую информацию о VPN-сервисах для обхода блокировок. Приказ действует с 30 ноября 2024 года по 1 сентября 2029 года. Исключением станет лишь информация для обеспечения защищенного удаленного доступа.
Песков заявил, что никаких решений о полном запрете VPN сейчас нет