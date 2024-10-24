Роскомнадзор заблокировал около 200 вредоносных VPN-сервисов

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В России заблокировали 197 VPN-сервисов, рассказал директор Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора Сергей Хуторцев в ходе форума "Спектр 2024".

"Отдельно мы работаем с VPN-сервисами, нарушающими законодательство РФ как средства обхода блокировок ", – приводит слова Хуторцева "Интерфакс".

В России с 1 марта действует запрет на распространение информации, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок для доступа к противоправному контенту. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее уточнял, что использование сервисов VPN в России не наказуемо, однако Роскомнадзор продолжит бороться с обходом запрещенных сайтов.

Депутат Госдумы Антон Немкин считает, что пользователей VPN-сервисов могут втянуть в преступные схемы. В частности, для проведения DDoS-атак на государственные ресурсы. По его словам, нельзя полностью исключить вероятность того, что установленный VPN-сервис не будет содержать какого-либо дополнительного функционала.

До этого также стало известно, что в России нет планов наказывать граждан за использование VPN. В Госдуме выразили уверенность, что бороться нужно не с последствиями, а причинами. Поэтому наказывать людей за использование VPN неправильно и необоснованно, уточнили там.