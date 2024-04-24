Песков: VPN не запрещены, но борьбы с обходом блокировок продолжится

24 апреля, 14:29Технологии
Фото: 123RF/prykhodov
Использование сервисов VPN в России не наказуемо, однако Роскомнадзор (РКН) продолжит борьбу с обходом блокировок запрещенных сайтов. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он сообщил, что не осведомлен о санкциях за использование и создание VPN.
"Предпринимаются усилия для блокирования определенных сервисов VPN Роскомнадзором. Эти усилия будут продолжаться, действительно, с тем чтобы сократить возможности для обхода блокировок", – сказал Песков.
Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что использование VPN не является правонарушением. Он отметил, что бороться нужно не с последствиями, а с причинами. Поэтому возможность наказывать пользователей VPN он назвал неправильной и необоснованной.
Песков заявил, что никаких решений о полном запрете VPN сейчас нет