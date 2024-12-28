Телеграм-каналы РИА Новости и "Известий" заблокировали в Европе

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Телеграм-канал РИА Новости оказался заблокирован в некоторых странах Европы, сообщает само российское информационное агентство.

Посмотреть телеграм-канал невозможно в Польше, Бельгии, Швейцарии, Греции, Чехии и Италии – при попытке открыть ленту публикаций появляется надпись о том, что он якобы нарушал местное законодательство.

Кроме того, об аналогичных ограничениях сообщил телеграм-канал газеты "Известия". Предупреждение о невозможности его посмотреть появляется при просмотре из Испании, Германии и Швеции.

Ранее в Госдуме усомнились, что заблокированные в России иностранные социальные сети вновь станут доступны гражданам после завершения СВО.

Один из депутатов подчеркнул, что на смену глобальным сервисам в Сети якобы приходят локальные решения, которые будут не соперничать на внешних рынках, а закрывать потребности внутренних.