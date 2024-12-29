МИД: РФ оставляет за собой право ответить на блокировку российских ТГ-каналов на Западе

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Россия сохраняет за собой право предпринять аналогичные действия в ответ на блокировку телеграм-каналов российских СМИ в западных государствах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она добавила, что со стороны стран Запада блокировку можно рассматривать как часть стратегии по контролю над информационным пространством.

"В рамках ведущейся там кампании репрессий против российских СМИ почти в каждой из стран Евросоюза осуществлена блокировка телеграм-каналов отечественных вещателей, в частности, РИА Новости, МИЦ Известия, RT, Российской газеты, Первого канала, телеканала Россия 1, НТВ", – говорится в публикации на сайте ведомства.

В западных странах не объясняют, в чем именно заключаются предполагаемые нарушения со стороны российских СМИ, о которых говорится при попытке доступа к их ресурсам, обратила внимание Захарова. По ее мнению, блокировки каналов российских СМИ могут осуществляться и дальше.

Ведомство оценило данное действие как "закрепление курса на подавление любых очагов инакомыслия", несмотря на обязательство обеспечивать свободный доступ к информации.

Представитель министерства также подчеркнула, что ограничение жителей стран Запада в возможности самостоятельно формировать свое представление о событиях в мире, подмена объективной реальности ее симуляцией, созданной подконтрольными правящим элитам, нарушают базовые права человека на свободу слова.

Кроме того, Захарова отметила, что министерство ожидает оценку действиям стран Запада, в частности, от ООН, руководства ЮНЕСКО и ее гендиректора Одре Азуле, а также от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Яна Броту.

Телеграм-канал РИА Новости был заблокирован в Польше, Бельгии, Швейцарии, Греции, Чехии и Италии 28 декабря.

Под блокировку в Европе подпали "Известия", RT, "Российская газета", Первый канал и НТВ. При попытке зайти в телеграм-канал "России 1" в Европе всплывает фраза о том, что ресурс был заблокирован по причине нарушения им местного законодательства.