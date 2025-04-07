Канал-иноагент "ВЧК-ОГПУ" недоступен в Telegram у ряда пользователей

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Канал "ВЧК-ОГПУ" (признан иноагентом в РФ) стал недоступен в Telegram у ряда пользователей. Сейчас старый адрес телеграм-канала уже занят новым сообществом.

У канала было более миллиона подписчиков. Официальных комментариев пока не поступало.

Телеграм-канал был внесен в список иностранных агентов в 2024 году. По мнению Минюста, "ВЧК-ОГПУ" распространял фейки о решениях российских органов власти, а также формировал негативный образ российской армии и размещал сообщения других иноагентов.

Один из создателей проекта, Александр Шварев (признан иноагентом в РФ), в конце 2024 года был оштрафован за отсутствие маркировки иностранного агента. Но еще ранее, в 2019 году, Шварев обвинялся в вымогательстве и был объявлен в международный розыск.

