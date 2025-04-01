МВД разыскивает трех россиян за подрывную идеологическую работу

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МВД России начало операцию по розыску трех россиян, обвиняемых в преступлениях террористической и экстремистской направленности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди них есть члены "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) (признан иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в РФ), неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности.

В частности, по подозрению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений объявлены в розыск Дмитрий Низовцев, Руслан Шаведдинов (оба признаны в РФ иноагентами) и Нина Волохонская.

Даниил Голубев и Артем Ионов, а также Павел Грибунин – активный сторонник и пропагандист ЛГБТ-сообщества (движение признано экстремистским и террористическим, запрещено в РФ) – проверяются правоохранителями на предмет причастности к указанной преступной деятельности.

Как пояснили в МВД, эти люди, будучи гражданами России, занимаются деятельностью, направленной на подрыв доверия к политике государства и на создание нестабильности в регионах.

"В то время, когда тысячи наших сограждан в рамках СВО отстаивают с оружием в руках национальные интересы и территориальную целостность РФ, эти предатели Родины ведут подрывную идеологическую работу в отношении своего народа", – говорится в публикации.

В ведомстве заверили, что будут действовать в соответствии с законодательством, чтобы зафиксировать незаконные действия упомянутых лиц. Кроме того, сотрудники МВД инициируют необходимые процессуальные мероприятия, а также примут меры для их ареста и последующей экстрадиции в Россию с целью привлечения к уголовной ответственности.

Ранее российское МВД объявило в розыск юриста и политолога Екатерину Шульман (включена в реестр иноагентов в России). Известно, что ее разыскивают по статье Уголовного кодекса, однако конкретное наименование не уточнялось.

Вместе с тем в розыск был объявлен и главред "Медиазоны" (СМИ признано в РФ иноагентом) Сергей Смирнов (признан в РФ иноагентом). МВД также не раскрыло, по какой именно статье начались следственные действия. Однако против него завели дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

