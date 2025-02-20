МВД РФ объявило в розыск колумниста Deutsche Welle Преображенского

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МВД России объявило в розыск по уголовной статье политолога и колумниста телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом) Ивана Преображенского (признан в РФ иноагентом). Об этом стало известно из базы розыска ведомства.

При этом в базе не уточняется, по какой именно статье УК России ведется розыск.

Российский Минюст признал Преображенского иностранным агентом в мае 2023 года. Утверждалось, что он поддерживал Украину, распространял материалы иноагентов и негативную информацию о властях РФ.

Между тем в январе 2025-го МВД объявило в розыск математика Михаила Вербицкого (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга). В правоохранительных органах уточнили, что против него возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Вербицкий в данный момент находится за пределами России.