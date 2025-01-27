МВД объявило в розыск математика Вербицкого

Фото: old.math.nsc.ru (Михаил Вербицкий внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Министерство внутренних дел России (МВД) объявило в розыск математика Михаила Вербицкого (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), сказано в базе розыска ведомства.

При этом, по какой конкретно статье был начат розыск, в базе не уточняется.

Однако представители правоохранительных органов рассказали ТАСС, что против Вербицкого возбудили уголовное дело по статье о призывах к терроризму. Также известно, что на данный момент он находится вне территории РФ.

О том, что Вербицкого внесли в перечень террористов и экстремистов, стало известно 10 января. Причиной для этого послужили его призывы к ударам по России.

Между тем следователи установили местонахождение актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом и включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее российские правоохранители обратились к государству, где скрывается артист, и направили запрос о правовой помощи и предоставлении сведений. Однако страна отказала в этом.

Смольянинов находится под заочным арестом с 29 октября 2024 года. Актер обвиняется по статьям "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации".

С началом СВО актер покинул Россию и раскритиковал ее политику. Смольянинов является иноагентом с января 2023 года. Позже его внесли в перечень экстремистов и террористов.

