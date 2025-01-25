РИА Новости: страна, где находится актер Смольянинов, отказала РФ в правовой помощи

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий (Артур Смольянинов признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов)

Страна, где в настоящее время находится актер Артур Смольянинов (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), отказала в правовой помощи России. Об этом РИА Новости заявили в правоохранительных органах.

Немногим ранее российские правоохранители обратились к государству, где скрывается Смольянинов, и направили запрос о правовой помощи и предоставлении сведений.

"Компетентные органы иностранного государства отказали в запросе", – уточнили правоохранительные органы.

Смольянинов находится под заочным арестом с 29 октября 2024 года. Актер обвиняется по статьям "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации".

С началом СВО актер покинул Россию и раскритиковал ее политику. Смольянинов является иноагентом с января 2023 года. Позже его внесли в перечень экстремистов и террористов.