Долг актера Артура Смольянинова превысил 200 тысяч рублей

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова (Артур Смольянинов признан иноагентом в РФ)

Долг актера Артура Смольянинова (признан иноагентом в России и внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) за последние полгода увеличился на 50 тысяч рублей и составил более 200 тысяч рублей. Это указано в документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Еще в июле прошлого года долг актера не превышал 164 тысяч рублей, из которых примерно 100 тысяч числились в качестве задолженности по кредиту. Однако уже сейчас эта сумма выросла до 216 тысяч рублей.

Из документов следует, что Смольянинов пока не погасил долг по кредиту и не выплатил штраф в размере 30 тысяч рублей, который ему назначили по статье о дискредитации ВС РФ в 2022 году.

Кроме того, на балансе актера фигурирует 28 штрафов ГИБДД, сумма которых составляет 41,5 тысячи рублей. Из них три штрафа на 1,5 тысячи рублей он получил в этом месяце.

Смольянинов был заочно арестован Басманным судом 29 октября. Актер обвиняется по части 2 статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") и по части 2 статьи 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации").

С начала спецоперации актер покинул Россию и раскритиковал ее политику. В январе 2023 года он был признан иноагентом. Позже его внесли в перечень экстремистов и террористов.

Смольянинов известен по ролям в фильмах "Девятая рота", "Белая гвардия", "Восьмерка" и "Дуxless".

