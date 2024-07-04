Уехавший актер Смольянинов оставил в России долг на 164 тысячи рублей

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий (Артур Смольянинов признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов)

Уехавший из России в 2022 году актер Артур Смольянинов, который признан в РФ иноагентом, а также внесен в реестр террористов и экстремистов, оставил в стране долг, превышающий 160 тысяч рублей.

Актер должен выплатить почти 164 тысячи рублей, около 100 из которых составляют долг по кредиту, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные соответствующих документов.

Смольянинов также не выплатил штраф, размер которого составляет 30 тысяч рублей. Артист получил его по причине дискредитации армии России в октябре 2022 года. После его неуплаты он также получил взыскание на 6 тысяч рублей.

Кроме того, за Смольяниновым числится 14 штрафов ГИБДД, общая сумма которых близка к 18 тысячам рублей. При этом еще 13 тысяч рублей он должен государству в качестве штрафов за парковку. Эти взыскания актер получил в 2023 и 2024 годах.

В январе текущего года Смольянинов в ходе беседы с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) согласился тайно вступить в Вооруженные силы Украины и служить Киеву. Актер признался, что хотел бы получить украинское гражданство для своей семьи "под ключ".

