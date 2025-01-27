ТАСС: следователи объявили в розыск рэпера Моргенштерна

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин (Алишер Моргенштерн признан иноагентом на территории РФ)

Следователи объявили в розыск рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) в рамках предварительного следствия по делу о нарушении им порядка деятельности иноагента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Рэпер был объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. Расследование дела при этом продолжается. Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин не смог подтвердить либо опровергнуть информацию об объявлении в розыск, завив лишь, что у следствия не было оснований для подобной меры.

17 января Моргенштерну предъявили обвинения в уклонении от обязательств иностранного агента. Защита рэпера заявляла, что артист вину не признает, так как считает свое включение в реестр иноагентов незаконным и необоснованным.

Одним из поводов признать исполнителя иностранным агентом стал трек музыканта "12", который начинался с грубого обращения к российской армии. Также сообщалось, что Моргенштерна спонсировала украино-израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd, которая оплачивала размещаемый рэпером контент.