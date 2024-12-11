Суд заочно арестовал экоактивистку Чирикову за фейки об армии РФ

Фото: ТАСС/Новиков Максим/(Евгения Чирикова признана иноагентом в РФ, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Коптевский суд Москвы заочно арестовал экоактивистку Евгению Чирикову (признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за фейки об армии РФ, сообщает РИА Новости.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя. Чирикова обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. Ее объявили в международный розыск.

По версии следствия, Чирикова опубликовала видео, в котором содержится ложь о действиях российской армии против мирного населения Украины.

Это не единственное уголовное дело, возбужденное против нее в России. В ноябре в деле экоактивистки выявили новый эпизод после интервью, в котором она поддержала запрещенный в РФ "Легион Свобода России" (включен в перечень террористических и экстремистских организаций Росфинмониторинга).

Против нее возбудили уголовное дело по статье "Публичное оправдание терроризма". В июле этого года Чирикову объявили в федеральный розыск.